В Ставрополе по подозрению в убийстве задержан полицейский

Оперуполномоченный полиции в Ставропольском крае задержан сотрудниками Следственного комитета по подозрению в убийстве 29-летнего местного жителя.
О его исчезновении заявление подала мать. Спустя 5 дней тело мужчины нашли в лесном массиве на выезде из Ставрополя. Смерть наступила от выстрела в голову.
Как сообщает пресс-служба регионального СК, подозреваемый в совершении убийства полицейский "состоял в дружеских отношениях с потерпевшим".
"Подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Промышленному району г. Ставрополь, где на допросе дал признательные показания", — говорится в сообщении.
Сегодня суд изберёт в отношении него меру пресечения.
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