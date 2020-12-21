В Ставрополе по подозрению в убийстве задержан полицейский

Оперуполномоченный полиции в Ставропольском крае задержан сотрудниками Следственного комитета по подозрению в убийстве 29-летнего местного жителя.

О его исчезновении заявление подала мать. Спустя 5 дней тело мужчины нашли в лесном массиве на выезде из Ставрополя. Смерть наступила от выстрела в голову.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, подозреваемый в совершении убийства полицейский "состоял в дружеских отношениях с потерпевшим".

"Подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Промышленному району г. Ставрополь, где на допросе дал признательные показания", — говорится в сообщении.

Сегодня суд изберёт в отношении него меру пресечения.