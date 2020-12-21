Комплексы "Бук-М3" заступили на боевое дежурство на Алтае

В Алтайском крае на боевое дежурство заступили комплексы "Бук-М3". В бригаду поступило 80 единиц новой техники.

Как сообщает издание mil.press, зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3" поступили в Бийск.

Личный состав ракетной бригады прошёл обучение для работы с комплексами, после чего на полигоне Капустин Яр были проведены стрельбы. Затем, комплексы были доставлены в пункт постоянной дислокации.

Комплексы "Бук-М3" предназначены для ведения огня по радиоконтрастным наземным целям, надводным целям, а также для уничтожения различных типов летательных аппаратов.