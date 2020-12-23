По данным ВЦИОМ две трети (целых 68%) родителей мальчиков-подростков, опрошенных социологами, хотели бы службы своих сыновей в современной российской армии.
Причиной 50% опрошенных родителей назвали весьма логичные вещи — со времен "страшной казармы 90-ых, с дедовщиной, строительством дач генералов" в армии произошли положительные изменения
"Среди тех, кто служил или служит эта доля еще выше — 80%. Обратного мнения придерживаются 27% опрошенных среди потенциально-вовлеченных и 15% среди вовлеченных", — сообщают журналисты.
Напомним, что еще в 2016 году проведен весьма провокационный соцопрос — готовы ли россияне отправить своих близких (отцов, сыновей, братьев, мужей) на настоящую войну. Итогом стали следующие цифры:
Стоит отметить, что в ходе другого, не менее провокационного опроса в соцсетях (Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, МирТесен, и т. д.) выяснилось — большинство россиян не против повоевать лично. Они ответили "да" на вопрос о готовности участвовать в войне на территории СНГ, "особенно если есть возможность присоединения новых территорий".
"Из 129 350 опрошенных 7% заявили, что примут участие как добровольцы в развившемся конфликте. 62% обозначали готовность принять участие в случае всеобщей мобилизации, 19% пойдут на войну добровольно в случае присоединения территорий. При этом 5% намерены отказываться воевать и уклоняться, а 13% собираются смотреть по ситуации" — таковы результаты спецопроса.
Отметим, что представители районных и краевых военкоматов уже сообщали о курьезных ситуациях.
Например, если ранее им пытались давать взятки за уклонение сыновей от службы — сейчас родители провинциальных юношей пытаются дать взятки это за … призыв на службу, причем в максимально "современные, высокотехнологичные" части.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?