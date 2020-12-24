Трамп наложил вето на закон о национальной обороне на 2021 год

Действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на ежегодный законопроект о военных расходах на сумму $740 млрд, отправив его обратно в Конгресс.

Законопроект включал ряд поправок, в том числе блок о выводе войск из Афганистана.

Трамп объявил, что наложил вето на закон о разрешении национальной обороны (NDAA) в среду, выполнив ранее данное обещание отправить ежегодный законопроект о расходах на оборону обратно в Конгресс для его переработки.

"NDAA не включает критические меры национальной безопасности, включает положения, которые не уважают наших ветеранов и историю наших Вооруженных сил, и противоречит усилиям моей администрации поставить Америку на первое место в нашей национальной безопасности и внешнеполитических действиях", — говорится в заявлении Трампа.

Что не устроило Трампа

У Трампа не было никаких проблем с массовым выделением средств на военные нужды США, поскольку он неоднократно хвастался в ходе предвыборной кампании увеличением этих расходов. Вместо этого президент сосредоточил свою критику на ряде положений, закрепленных в законопроекте его политическими оппонентами.

Среди них — положения, которые не позволят ему вывести американские войска из Афганистана без одобрения Конгресса и позволят переименовать американские военные базы в Конфедеративные.

Что дальше

NDAA, который выделяет финансирование обороны на 2021 финансовый год, прошёл обе палаты Конгресса с двухпартийной поддержкой, как это было в течение 59 лет подряд.

Он прошел Сенат с большинством голосов, не допускающим вето, поэтому сенаторы теперь вернутся на Капитолийский холм после Рождества либо для внесения поправок в законодательство, либо для голосования за отмену вето Трампа.

Отвечая на записку Трампа, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вновь соберет палату представителей в понедельник, чтобы отменить вето.