ВВС США отработали "прогулку слонов" на Аляске, поближе к России

На базе ВВС США в Эйлсоне, Аляска прошли масштабные учения лётчиков военной авиации, в ходе которых было отработано упражнение под кодовым названием "прогулка слонов".

Цель — проверить эффективную способность выполнять миссии во время крупномасштабной войны.

"В учениях приняли участие не менее 18 истребителей-невидимок F-35A, 12 легких истребителей F-16 Fighting Falcon и два самолета-заправщика KC-135 Stratotankers", — говорится в заявлении ВВС США.

"Прогулка слонов" — маневр, в котором практикуется, например, управление группой самолетов в закрытом строю, когда борты взлетают с интервалом 20-40 секунд. Это происходит в случае крупномасштабных военных операций, когда необходимо в кратчайшие сроки отправить в бой как можно больше самолетов.

Такие учения имеют особый резонанс на базах, ближе всего расположенных к потенциальным противникам. Эйлсон, например, находится всего в 200 км от Полярного круга — региона растущей стратегической значимости — и соседствующим с Россией, указывает портал The Drive.

"Учения на базе Эйлсона проводились на фоне растущей активизации российских и китайских ВВС в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, они могут быть ответом на недавнее совместное патрулирование с участием тяжелых бомбардировщиков из этих двух стран", — говорится в статье Daily Mail.

Как отмечает издание, ещё одним потенциальным поводом для беспокойства Вашингтона может стать размещение тяжелых перехватчиков МиГ-31 на российской базе в Анадыре, которые уже ранее участвовали в перехвате самолетов-разведчиков ВВС США над Беринговым морем.