На концерне "Калашников" запустили серийное производство управляемых ракет 9М333 для комплексов "Стрела-10М".
Как сообщает издание arms-expo.ru, ранее ракеты 9М333 успешно прошли испытания на Донгузском полигоне в Оренбургской области.
Данные ракеты предназначены для уничтожения низколетящих самолётов и вертолётов, а также беспилотников и крылатых ракет даже в условиях создания врагом оптических помех.
Особенностью ракеты является наличие головки самонаведения, способной работать в трёх различных режимах. Отмечается, что 9М333 превосходит другие боеприпасы подобного класса.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.