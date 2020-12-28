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"Калашников" запустил серийное производство управляемой ракеты 9М333

Силовые структуры » Министерство обороны

На концерне "Калашников" запустили серийное производство управляемых ракет 9М333 для комплексов "Стрела-10М".

Как сообщает издание arms-expo.ru, ранее ракеты 9М333 успешно прошли испытания на Донгузском полигоне в Оренбургской области.

Данные ракеты предназначены для уничтожения низколетящих самолётов и вертолётов, а также беспилотников и крылатых ракет даже в условиях создания врагом оптических помех.

Особенностью ракеты является наличие головки самонаведения, способной работать в трёх различных режимах. Отмечается, что 9М333 превосходит другие боеприпасы подобного класса.

Автор: Максим Щегольков
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