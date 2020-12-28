Армения и Азербайджан 28 декабря обменялись пленными при посредничестве российских миротворцев.
Об этом рассказал командующий российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.
"В результате проведённой работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолётом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", — отметил командир.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.