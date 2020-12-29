Япония разрабатывает новейшую крылатую ракету дальнего действия

СМИ узнали, что вооружённые силы Японии разрабатывают новейшую крылатую ракету дальнего действия.

Как сообщает издание mil. press, новая ракета будет способна поражать цели на расстоянии 2000 километров, а также менять траекторию движения по ходу полёта. Так, при помощи этой ракеты Япония получит возможность уничтожать цели в Северной Корее и Китае.

По некоторым данным, ракета разрабатывается в трёх модификациях: для наземного запуска, пусков с кораблей и самолётов.

Ранее в Японии приняли решение о модификации состоящих на вооружении противокорабельных ракет, целью которой поставлено увеличение дальности поражения целей боеприпасами.