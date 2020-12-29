СМИ узнали, что вооружённые силы Японии разрабатывают новейшую крылатую ракету дальнего действия.
Как сообщает издание mil. press, новая ракета будет способна поражать цели на расстоянии 2000 километров, а также менять траекторию движения по ходу полёта. Так, при помощи этой ракеты Япония получит возможность уничтожать цели в Северной Корее и Китае.
По некоторым данным, ракета разрабатывается в трёх модификациях: для наземного запуска, пусков с кораблей и самолётов.
Ранее в Японии приняли решение о модификации состоящих на вооружении противокорабельных ракет, целью которой поставлено увеличение дальности поражения целей боеприпасами.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.