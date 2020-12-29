Задержанный накануне в Среднеуральском женском монастыре отец Сергий (Николай Романов) может получить реальный срок.

Таким мнением с РИА "Новости" поделился директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.

"Те статьи, по которым ему предъявили обвинения, по ним просто накопили фактуру. Но там есть еще и другие статьи. Поэтому человек, с высокой долей вероятности, вернется в привычное ему место обитания, то есть на зону. Возможно, даже ту же", — отметил эксперт.