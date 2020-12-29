Задержание настоятеля Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Ранее священнослужителя отлучили от церкви.
"Я уверена, что следствие, прокуратура, суд разберутся", — отметила парламентарий.
"Это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди", — добавила Поклонская.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.