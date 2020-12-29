Специалисты МЧС России обнаружили в Карабахе более 10 тысяч боеприпасов

Специалисты МЧС России обнаружили в Нагорном Карабахе более 10 тысяч боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Карабахе работают специалисты Центра "Лидер" МЧС России, к выполнению задач они приступили 8 декабря. За это время они обследовали 53 гектара территории и обнаружили более 10 тысяч боеприпасов.

Найденные сотрудниками МЧС предметы были направлены на утилизацию. Среди обнаруженных боеприпасов — пять противотанковых управляемых ракет, 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, более 3200 патронов, 260 фрагментов систем залпового огня "Град", 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, а также 416 миномётных мин.

Отмечается. что большая часть работ проводится в окрестностях Айгестана Аскеранского района.