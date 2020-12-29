Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Влашич стал самым дорогим игроком в России
"Ещё в апреле": Греф одним из первых в мире привился от коронавируса
Гастроэнтеролог рассказал, как встретить Новый год без изжоги
В Великобритании заканчивается кислород для больных коронавирусом
На Украине назвали российскую вакцину "гибридным оружием"
Гинер назвал две задачи для Гончаренко
Джордж Мартин назвал сериал, который его впечатлил
С 1 января всем россиянам повысят зарплату
Михаил Ефремов стал швеёй-мотористом в тюрьме

Специалисты МЧС России обнаружили в Карабахе более 10 тысяч боеприпасов

Силовые структуры

Специалисты МЧС России обнаружили в Нагорном Карабахе более 10 тысяч боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Карабахе работают специалисты Центра "Лидер" МЧС России, к выполнению задач они приступили 8 декабря. За это время они обследовали 53 гектара территории и обнаружили более 10 тысяч боеприпасов.

Найденные сотрудниками МЧС предметы были направлены на утилизацию. Среди обнаруженных боеприпасов — пять противотанковых управляемых ракет, 4700 снарядов от 30 до 152 миллиметров, более 3200 патронов, 260 фрагментов систем залпового огня "Град", 378 взрывателей к артиллерийским снарядам, а также 416 миномётных мин.

Отмечается. что большая часть работ проводится в окрестностях Айгестана Аскеранского района.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
"Ещё в апреле": Греф одним из первых в мире привился от коронавируса
Гастроэнтеролог рассказал, как встретить Новый год без изжоги
В Великобритании заканчивается кислород для больных коронавирусом
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
МЧС, Росгвардию и ФСИН могут подключить к военной ипотеке
Гинер назвал две задачи для Гончаренко
На Украине назвали российскую вакцину "гибридным оружием"
Джордж Мартин назвал сериал, который его впечатлил
С 1 января всем россиянам повысят зарплату
Игорь Коротченко: новое оружие определяет возможности армии
Популярное
Хоккей. Последние новости
В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.

В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Актриса в реанимации
Российский шоу-бизнес
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Актриса в реанимации
Здоровье
Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет
Новости Абакана
Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками
Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов
Комментарии
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Названо число жителей ДНР, получивших российские паспорта
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Миграционная политика России при пандемии
На нефтяной игле весь мир вертится
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
"Центр армянской диаспоры": новая возможность интенсификации отношений Армении с диаспорой
Как украсить дом, чтобы встретить наступающий год во всеоружии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников