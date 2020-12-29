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Ликвидирована международная сеть наркоконтрабандистов

Силовые структуры » ФСБ

Российские и американские силовики раскрыли транснациональную преступную группировку, занимающуюся контрабандой кокаина из Южной Америки в Европу, изъяв 330 килограммов этого наркотика.

Ликвидирована международная сеть наркоконтрабандистов

"Сеть контрабанды наркотиков была раскрыта в результате многомесячной многоступенчатой международной операции", — говорится в заявлении Федеральной службы безопасности России (ФСБ). — Первые члены банды были задержаны еще в мае. Операция проводилась совместно с отделом по борьбе с наркотиками и опасными наркотиками Министерства юстиции США (NDDS)".

" В тесном сотрудничестве с международными партнерами служба безопасности России выявила участников контрабандной цепочки и сумела задержать многих активных членов банды, в том числе главаря в ходе операции в июне", — написано в распространённом пресс-службой ведомства сообщении.

На видеозаписи, распространенной ФСБ, видно, как агенты в штатском вытаскивают подозреваемых из машин во время задержания, а также коробки с изъятыми деньгами и наркотиками. ФСБ также раскрыла тайник банды в Подмосковье и изъяла в общей сложности 330 килограммов кокаина на сумму один миллиард рублей ($13,6 млн).

Операция стала редким примером сотрудничества российских и американских спецслужб, поскольку отношения между Москвой и Вашингтоном остаются достаточно напряженными. Несмотря на это, обе страны продолжают работать вместе в борьбе с международными преступными сетями, а также террористическими группами.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Михайлов
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