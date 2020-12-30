Сирийская ПВО отразила атаку Израиля на Дамаск

"Наши системы ПВО реагируют на израильскую агрессию в окрестностях Дамаска", - сообщают сирийские государственные СМИ.

В распространённом сообщении не уточняется, какова была цель предполагаемого удара. Информация о возможных жертвах или материальном ущербе также не приводится.

Напомним, в конце ноября сирийские СМИ также осудили "агрессию" Израиля вблизи города Джебель-эль-Мани, в сельской местности недалеко от столицы и в районах вблизи деревень к югу от Кунейтры.

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