Сирийская ПВО отразила атаку Израиля на Дамаск

"Наши системы ПВО реагируют на израильскую агрессию в окрестностях Дамаска", - сообщают сирийские государственные СМИ.
В распространённом сообщении не уточняется, какова была цель предполагаемого удара. Информация о возможных жертвах или материальном ущербе также не приводится.
Напомним, в конце ноября сирийские СМИ также осудили "агрессию" Израиля вблизи города Джебель-эль-Мани, в сельской местности недалеко от столицы и в районах вблизи деревень к югу от Кунейтры.
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