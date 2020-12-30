Сергий Романов заключён под стражу на 2 месяца

Бывший схимонах, отлучённый от церкви Сергей Романов заключён под стражу сроком на 2 месяца по решению Басманного суда Москвы.

Как отметили в пресс-службе суда, было удовлетворено ходатайство следкома, ведущего расследование по делу об обвинении бывшего священнослужителя в склонении к самоубийству, оскорблении религиозных чувств и самоуправстве.

Под стражей "отец Сергий" пробудет до 28 февраля. Адвокаты старца будут обжаловать это судебное решение:

"Защита не согласна с решением о заключении Романова под стражу, мы обжалуем его в вышестоящий инстанции", — сказал адвокат Иван Миронов.

Напомним, схимонах Сергий в 2020 году был отлучён от церкви, но не согласившись с решением, остался в монастыре, настоятелем которого был и, фактически захватив его, не пускал на территорию "посторонних", точнее всех, кого таковыми считал лично он.

К слову, как сообщается на сайте следственного комитета, у "отца Сергия" в прошлом есть судимость по "тяжёлой статье": 13 лет он провёл в "местах не столь отдалённых" за убийство и разбойное нападение. На свободу бывший священник вышел в конце 90-х годов.