Робототехническую платформу "Маркер" испытали в автономном режиме

Состоялись испытания робототехнической платформы "Маркер" в полностью автономном режиме.

Как сообщает издание topwar. ru, испытания прошли в Челябинской области. Платформа в абсолютно автономном режиме прошла маршрут по заснеженной лесостепи. "Маркер" получил задание, самостоятельно проложил маршрут и через полчаса прибыл в заданную точку.

В перспективе система сможет преодолевать расстояния в 50, 100 и 200 километров. Основная задача проекта — автономное решение широкого круга задач: оператор подаёт команду на систему, а робот выполняет поставленную задачу самостоятельно.