Индонезийский рыбак выловил китайский подводный беспилотник

В Индонезии рыболов выловил китайский подводный беспилотник. Фото улова опубликовало местное издание.

Как сообщает портал topwar. ru, инцидент произошёл 20 декабря. Своим внешним видом пойманный рыбаком предмет напоминает беспилотный подводный аппарат Sea Wing. Он был выловлен неподалёку от островов Селаяр в провинции Южный Сулавеси, что достаточно далеко от побережья Китая.

Если подтвердится, что беспилотник на самом деле принадлежит вооружённым силам Китая, можно сделать вывод, что Китай занимается изучением подводных рельефов за пределами своих территориальных вод, а также маршрутами для возможного прохода своих судов из Южно-Китайского моря в Индийский океан.