Троих экстремистов уничтожили индийские силовики в Кашмире

В Кашмире силы безопасности Индии уничтожили троих экстремистов из пропакистанских группировок.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в городе Шимла. Во время антитеррористической операции, проводимой индийскими силовиками, боевиков обнаружили в многоэтажном доме. После того как они отказались сдаться, силовики пошли на штурм.

В результате трое экстремистов были уничтожены. На месте обнаружили гранаты, стрелковое оружие, взрывчатку. Установлено, что боевики готовили теракты на национальной автомагистрали Джамму - Сринагар.