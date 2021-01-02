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Пентагон увёл из Персидского залива свой авианосец

Силовые структуры » Министерство обороны

Американский эсминец "Нимиц", единственный авианосец ВМС США, развернутый в настоящее время вблизи Персидского залива, был отправлен домой.

Пентагон увёл из Персидского залива свой авианосец

Корабль ушёл всего через день после того, как в этот район были отправлены два бомбардировщика B-52.

Исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер объявил, что "Нимиц" вернется в свой родной порт Бремертон, штат Вашингтон.

Военные аналитики посчитали это решение "странным", поскольку Вашингтон и Тегеран обменивались угрозами в течение нескольких недель перед годовщиной убийства генерал-майора Сил Кудс Кассема Солеймани.

Уход "Нимица" после более чем восьмимесячного развертывания в Персидском заливе оставляет иранские воды незанятыми (по крайней мере, США) — странный выбор, учитывая, что Вашингтон ранее на этой неделе пролетел над водным пространством два ядерных Б-52, объявил о развертывании подводной лодки в этом районе и послал еще больше истребителей в Саудовскую Аравию.

Эстакада B-52 должна была стать "демонстрацией силы", чтобы сдержать дальнейшую иранскую месть, про которую говорил аятолла Али Хаменеи ранее на этой неделе, но это вызвало ещё большую враждебность, поскольку неназванный иранский военный офицер предупредил, что нарушение воздушного пространства страны вызовет "сокрушительный и пламенный ответ"."

Первоначально планировалось, что "Нимиц" вернется в США в декабре, но его задержали, чтобы помочь американским войскам покинуть Сомали. "Большая часть" из 700 американских военнослужащих, дислоцированных в этой стране, должна быть отправлена домой к началу 2021 года, согласно заявлению Пентагона, хотя глава AFRICOM заверил нервных ястребов, что США не будут полностью освобождать Восточную Африку.

Напомним, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил 31 декабря, что иракская разведка раскрыла заговор США с целью "сфабриковать предлог для войны — возможно, устроив мероприятие под фальшивым флагом".

Давая понять, что Тегеран не заинтересован в войне, он пообещал, что страна будет "открыто и непосредственно" защищать себя. Зариф ранее предостерег президента Дональда Трампа от участия в любом "авантюризме на его пути" после того, как президент обвинил Тегеран в ракетном нападении в зеленой зоне Багдада — как обычно, без убедительных доказательств.

Автор: Ольга Лебедева
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