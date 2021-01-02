Подросток заявил в полицию на мать за то, что она отправила его спать

В Москве в новогоднюю ночь полицейские получили странное сообщение от подростка, который пожаловался на свою мать. Ребёнок сообщил, что его мама буянит и попросил прислать к ним домой наряд.

Оказалось, что подросток очень сильно обиделся на мать, которая отправила его спать. Вместо этого он заперся в ванной и решил отомстить ей, вызвав полицию.

Выходка подростка лишила семью новогоднего ужина. Вместо этого с ребёнком провели профилактическую беседу.