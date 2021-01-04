Американцы будут обучать украинских моряков

Украинские вооружённые силы направят экипажи своих военных катеров на обучение в США.

Как сообщает издание topwar. ru, на обучение отправятся экипажи катеров "Айленд". Отмечается, что украинские моряки отправятся перенимать опыт американских уже в этом месяце. На базе Береговой охраны США в Балтиморе они пройдут десятидневный курс обучения под руководством американских инструкторов.

Отмечается, что прежде, чем отправиться на стажировку в США, украинские моряки прошли два этапа подготовки в Одессе, где для них были организованы теоретические и практические занятия. В завершении этого обучения экипажи отработали взаимодействие между главным командным пунктом и всеми постами.