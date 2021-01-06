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США подозревают российских хакеров в кибератаке на своё правительство

Силовые структуры

Спецслужбы США подозревают Россию в причастности к кибератакам на своё правительство.

Как сообщает издание regnum. ru, такое предположение высказали в совместном заявлении директор национальной разведки, ФБР, Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

По их мнению, атака на американские госструктуры в декабре прошедшего года была направлена на получение разведданных. Отмечается, что атаке подверглись около десяти правительственных организаций.

В США утверждают, что и источник, и исполнитель кибератак происходят из России. Спецслужбы отмечают, что эти люди несут ответственность за атаки на государственные и негосударственные сети.

В свою очередь, МИД России связывает выпады в адрес нашей страны с борьбой за власть внутри США.

 

 

 

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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