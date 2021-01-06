Огнемётные системы "Тосочка" поступили на вооружение в войска ЦВО

В подразделения радиационной, химической, биологической защиты под Саратовом поступили огнемётные системы "Тосочка".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, новейшие огнемётные системы ТОС-2, установленные на автомобили повышенной проходимости и грузоподъёмности "Урал", обладают повышенной дальностью стрельбы.

Такие системы поступили на вооружение мобильных подразделений РХБЗ.

Издание отмечает, что в настоящее время на вооружении российской армии находятся и тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк".