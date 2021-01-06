Названы сроки поставки в войска плавающего танка "Спрут-СДМ1"

Названы сроки поступления плавающего танка "Спрут-СДМ1" на вооружение Воздушно-десантных войск.

Как сообщает телеканал "Звезда", аэромобильный плавающий танк поступит в ВДВ России в 2023 году.

Отмечается, что при массе 18 тонн, "Спрут" не уступает в огневой мощи основным боевым танкам. Бронемашина может уничтожать практически любые бронированные цели, а также бороться с укреплениями противника. На "Спрут" установлено 125-миллиметровое орудие, для которого используются управляемые боеприпасы.

Предполагается, что испытания новейшего танка будут завершены в 2022 году.