Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО

Украина перевела воинские звания в своей армии на стандарты НАТО, отменив тем самым карьерную систему советского образца.

Как сообщает РИА "Новости", указ о введении перечня кодов военных рангов НАТО подписал министр обороны Украины Андрей Таран. Он отметил, что переход на новую систему званий является призывом к военнослужащим "переходить на новую философию работы".

Отмечается, что закон о переходе на систему званий, соответствующую стандартам НАТО, был принят Радой минувшим летом.

В течение нескольких лет Украина проводит изменения в законах, направленные на стандартизацию с требованиями НАТО. В 2016 году вступление в НАТО было объявлено целью внешней политики Украины.