Китайцы впервые показали стратегический бомбардировщик H-20

ВВС Китая показали самолёт, который похож по очертаниям на стратегический бомбардировщик H-20. В четырёхминутном видео рассказывается о карьере пилота.

Китайский бомбардировщик H-20.

Герой ролика проходит все ступени военного лётчика, в конце ас управляет истребителем J-20. Затем пилот заходит в ангар и срывает покрывало с нового летательного аппарата. Изображение Н-20 отображается на шлеме пилота.

Военные эксперты считают, что такой "засвет" со стороны ВВС Китая означает, что H-20 готов к полноценному использованию.