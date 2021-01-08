Флот США начнёт патрулировать воды Арктики для сдерживания России

Военно-морские силы США будут патрулировать воды Арктики у берегов России для её сдерживания.

Как сообщает издание news. ru, о том, что флот США будет регулярно выходить в воды Арктики, чтобы "не допустить агрессии России на севере", заявил глава американского военного флота Кеннет Брейтуэйт. Он отметил, что Соединённые Штаты намерены действовать решительно, чтобы не допустить укрепления в регионе Китая и России.

Также отмечается, что у американцев нет судоходного флота, поэтому для своих целей они намерены использовать подводные лодки и арендовать ледоколы у своих союзников.