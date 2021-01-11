Турецкого проповедника-педофила приговорили к 1075 годам тюрьмы

В Турции известного проповедника Аднана Октара приговорили к 1075 годам лишения свободы за создание преступной организации, которая осуществляла насилие над несовершеннолетними.

Вместе с проповедником по уголовному делу проходили 236 человек. 78 из них также получили различные сроки и отправятся в тюрьму.

Октара выпустил более 300 книг религиозной тематики, а также владеет телеканалом, на котором транслируются проповеди и танцы.