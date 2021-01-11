Военный конфликт в Нагорном Карабахе ещё нельзя считать урегулированным, однако сторонам удаётся обеспечивать режим прекращения огня.

С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трёхсторонних переговоров с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и российского лидера Владимира Путина.

"Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу", — отметил глава армянского правительства.