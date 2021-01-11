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Алиев настроен на урегулирование карабахского конфликта

Силовые структуры » Министерство обороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он настроен на урегулирование военного конфликта в Нагорном Карабахе.

С таким заявлением политик выступил после встречи в Москве с армянским премьером Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

"Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре", — отметил Алиев.

Автор: Алексей Корнеев
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