Беспилотник "Охотник" впервые произвёл бомбометание на испытаниях

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" в ходе испытаний впервые произвёл бомбометание.

Как сообщает topwar. ru, испытания беспилотника проекта С-70 проходили на полигоне Ашулук. По некоторым данным, аппарат поразил цель неуправляемой авиационной бомбой "ФАБ-500".

Отмечается, что цель была поражена с высокой точностью. Этого удалось достичь за счёт установленного на "Охотнике" современного прицельно-навигационного комплекса, его применение позволяет применять бомбометание, точность поражения целей которым будет приближена к показателям управляемого оружия.