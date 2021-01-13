Стали известны сроки испытаний самоходной гаубицы 2С43 "Мальва"

Стали известны сроки испытаний самоходной гаубицы 2С43 "Мальва". Сейчас САУ находится на доработке.

Как сообщает издание topwar. ru, испытания пройдут весной либо летом 2021 года. До конца предыдущего года новейшая САУ прошла заводские испытания, в том числе, с проведением стрельб. В настоящее время система находится на этапе доработки, где будут устранены выявленные недостатки.

Впервые "Мальва" была представлена в 2019 году в закрытом режиме. Полных данных о разработке нет, так как она является секретной. Известно, что САУ оснащена 152-мм пушкой 2А64, боекомплект рассчитан на 30 выстрелов, а масса гаубицы составляет 32 тонны. Устанавливается "Мальва" на вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8×8, который производится на Брянском автомобильном заводе.