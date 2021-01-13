Турция хочет получить от России технологию для самостоятельного производства комплексов С-400.
Как сообщает издание "Военное дело", Турция готова продолжить закупки российских комплексов С-400 при условии, что им будут переданы технологии производства этого вида вооружения. Отмечается, что Турция рассчитывает в будущем самостоятельно производить С-400. Об этом сообщил президент Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Отмечается, что закупленные Турцией ранее ЗРС С-400 уже готовы к эксплуатации.
В 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что продажа Турции С-400 предполагает частичную передачу технологий.
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