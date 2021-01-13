После обучения в США украинские военные увольняются из армии

В украинских СМИ сообщают о массовых увольнениях военнослужащих ВСУ из армии после прохождения обучения в США.

Как сообщает 5-tv. ru со ссылкой на украинского журналиста Тараса Чмута, более половины из тех военных, кто прошёл обучение в Соединённых Штатах, желают уволиться из вооружённых сил Украины.

Журналист отмечает, что в армии сложилась критическая ситуация, поскольку увольняются наиболее квалифицированные военные кадры.

В рамках программы обучения в США военнослужащие получают не только специальные знания в области военного дела, но и знания о "демократических ценностях" и "правах человека".