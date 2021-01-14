Учёные из Брянска разработали технологию, которая позволит производить танковую броню из проволоки.
Как сообщает издание topwar. ru, разработка принадлежит специалистам Брянского государственного технического университета и Фонда перспективных исследований. Учёные рассказали, что такую броню можно производить сплавлением проволоки, подвергнув затем волновой деформации.
Отмечается, что вес такой брони для военной техники будет при сопоставимых габаритах на 15-20 процентов ниже, при более высокой прочности в сравнении с материалом, изготовленным традиционным способом. Кроме того, этот метод позволяет экономить сырьё и существенно снижает стоимость производства.
Известно, что новой методикой заинтересовались предприятия оборонной промышленности, которым учёные направили свои наработки.
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