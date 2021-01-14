Российские учёные разработали новый метод производства танковой брони

Учёные из Брянска разработали технологию, которая позволит производить танковую броню из проволоки.

Как сообщает издание topwar. ru, разработка принадлежит специалистам Брянского государственного технического университета и Фонда перспективных исследований. Учёные рассказали, что такую броню можно производить сплавлением проволоки, подвергнув затем волновой деформации.

Отмечается, что вес такой брони для военной техники будет при сопоставимых габаритах на 15-20 процентов ниже, при более высокой прочности в сравнении с материалом, изготовленным традиционным способом. Кроме того, этот метод позволяет экономить сырьё и существенно снижает стоимость производства.

Известно, что новой методикой заинтересовались предприятия оборонной промышленности, которым учёные направили свои наработки.