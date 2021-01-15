Стартует массовая поставка малогабаритных дронов в войска

В войска будут поставляться небольшие лёгкие квадрокоптеры, которые будут применяться для ведения разведки. Об этом заявили в российском военном ведомстве.

Как сообщает издание topwar. ru, коптеры будут применяться для ведения разведки на местности в дополнение к габаритным тяжёлым военным беспилотникам. Такую технику будут поставлять в Сухопутные войска.

Эксперимент по внедрению небольших лёгких дронов в войска для разведки проходил с 2019 года и был признан военными удачным. Отмечается, что при ряде недостатков они имеют и преимущества, такие как невысокая цена и простота управления.