В войска будут поставляться небольшие лёгкие квадрокоптеры, которые будут применяться для ведения разведки. Об этом заявили в российском военном ведомстве.
Как сообщает издание topwar. ru, коптеры будут применяться для ведения разведки на местности в дополнение к габаритным тяжёлым военным беспилотникам. Такую технику будут поставлять в Сухопутные войска.
Эксперимент по внедрению небольших лёгких дронов в войска для разведки проходил с 2019 года и был признан военными удачным. Отмечается, что при ряде недостатков они имеют и преимущества, такие как невысокая цена и простота управления.
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