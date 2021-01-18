Иран продемонстрировал миру базу своих стратегических ракет

Иран открыл подземную базу для "стратегических ракет" на своем побережье Персидского залива.

Об этом сообщают государственные СМИ.

"Глава элитной иранской Революционной гвардии генерал-майор Хосейн Салами осмотрел длинный подземный туннель, выложенный ракетами и ракетными установками", — говорится в сообщениях.

Напомним, что иранский арсенал баллистических ракет является одной из горячих точек в давних спорах Тегерана с арабскими соседями и Соединёнными Штатами. Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива призывали к ограничению иранского баллистического оружия, но иранские лидеры неоднократно заявляли, что этот арсенал "не подлежит переговорам".

"То, что вы видите сегодня, является одним из нескольких военно-морских стратегических ракетных объектов КСИР", — цитирует Салами информагентство MEHR.

База включает в себя пусковые площадки для ракет большой дальности, которые имеют действуют до сотен километров, сообщили MEHR и IRNA со ссылкой на Salam.

Открытие базы происходит в период растущей напряжённости между Ираном и США

Тегеран объявил, что возобновил обогащение урана до 20% чистоты, далеко за пределами норм, установленных в ядерной сделке 2015 года, от которой президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году.

Избранный президент США Джо Байден пообещал возобновить сделку после того, как вступит в должность 20 января.

Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN в воскресенье, что новая администрация также будет стремиться к "последующим переговорам" по поводу возможностей Ирана в области баллистических ракет.