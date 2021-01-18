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Иран продемонстрировал миру базу своих стратегических ракет

Силовые структуры » Министерство обороны

Иран открыл подземную базу для "стратегических ракет" на своем побережье Персидского залива.

Иран продемонстрировал миру базу своих стратегических ракет

Об этом сообщают государственные СМИ.

"Глава элитной иранской Революционной гвардии генерал-майор Хосейн Салами осмотрел длинный подземный туннель, выложенный ракетами и ракетными установками", — говорится в сообщениях.

Напомним, что иранский арсенал баллистических ракет является одной из горячих точек в давних спорах Тегерана с арабскими соседями и Соединёнными Штатами. Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива призывали к ограничению иранского баллистического оружия, но иранские лидеры неоднократно заявляли, что этот арсенал "не подлежит переговорам".

"То, что вы видите сегодня, является одним из нескольких военно-морских стратегических ракетных объектов КСИР", — цитирует Салами информагентство MEHR.

База включает в себя пусковые площадки для ракет большой дальности, которые имеют действуют до сотен километров, сообщили MEHR и IRNA со ссылкой на Salam.

Открытие базы происходит в период растущей напряжённости между Ираном и США

Тегеран объявил, что возобновил обогащение урана до 20% чистоты, далеко за пределами норм, установленных в ядерной сделке 2015 года, от которой президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году.

Избранный президент США Джо Байден пообещал возобновить сделку после того, как вступит в должность 20 января.

Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN в воскресенье, что новая администрация также будет стремиться к "последующим переговорам" по поводу возможностей Ирана в области баллистических ракет.

"Мы считаем, что баллистические ракеты и иранская программа баллистических ракет должны быть на столе переговоров в рамках в ближайшее время", — сказал Салливан, добавив, что администрация Байдена будет стремиться привлечь к обсуждению вопроса некоторых региональных партнёров Ирана.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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