В США арестовали гитариста и лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера из-за участия в штурме Капитолия.
Об этом сообщило отделение ФБР В Индианаполисе.
"Джон Шаффер… был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии. Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в насильственных действиях в здании Капитолия. Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших "спрей от медведей" в отношении полиции Капитолия", — сказано в сообщении.
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