Суд над Навальным состоялся в УВД из-за карантина

Ранее заседание суда по делу Алексея Навального прошло прямо в одном из столичных отделений полиции. Сам блогер высказал в связи с этой ситуацией непонимание.

Однако в ГУМВД по Московской области объяснили, что Навальный прибыл в страну только 17 января и на момент заседания суда у него было результатов теста на коронавирус, поэтому заседание прошло в выездном формате.