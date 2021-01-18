Ранее заседание суда по делу Алексея Навального прошло прямо в одном из столичных отделений полиции. Сам блогер высказал в связи с этой ситуацией непонимание.
Однако в ГУМВД по Московской области объяснили, что Навальный прибыл в страну только 17 января и на момент заседания суда у него было результатов теста на коронавирус, поэтому заседание прошло в выездном формате.
"В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Россию, у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по Химкам обратилось в Химкинский городской суд с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", — сказано в сообщении главного управления МВД по Московской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.