Индия закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ

В военном ведомстве Индии подтвердили намерение закупить у России истребители МиГ-29 и Су-30МКИ.

Как сообщает портал topwar. ru, индийская сторона в ближайшее время отправит соответствующий запрос в Рособоронэкспорт. Планируется, что истребители поступят в вооружённые силы Индии в 2024–2025 годах. Индия хочет закупить 12 самолётов Су-30МКИ и 21 истребитель МиГ-29. Таким образом, на вооружении будут стоять 284 единицы Су-30МКИ и 80 МиГ-29.

Закупить истребители у России Индия запланировали ещё летом на фоне обострения ситуации в Ладакхе, где произошли столкновения с китайскими военнослужащими.