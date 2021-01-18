Армия Британии может стать меньше на 10 тысяч человек

Стало известно о возможном сокращении численности вооружённых сил Великобритании.

Как сообщает издание vz. ru, численность британской армии может быть сокращена на 10 тысяч человек. Такое решение в британском военном ведомстве могут принять в связи с более активным внедрением в войска беспилотных летательных аппаратов и беспилотных транспортных средств. Такие положения содержатся в проекте документа о пересмотре британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики.

Документ планируется официально представить в феврале этого года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он предполагает пересмотр британской внешнеполитической стратегии.