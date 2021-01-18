Более 40 авиаударов нанесли российские ВКС по позициям боевиков в Сирии

В течение одних суток более 40 авиаударов нанесли российские ВКС по позициям боевиков в провинциях Сирии.

Как сообщает издание "Военное дело", удары российских военных стали ответом на атаку боевиков на сирийские правительственные войска, в результате которой погибли восемь и были ранены одиннадцать военнослужащих правительственной армии. Отмечается, что террористы планировали серию диверсий, однако удары российских ВКС помешали их планам.

Наибольшая часть ударов пришлась на позиции боевиков на юго-востоке провинции Ракка.