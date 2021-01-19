Следователь должен обладать опытом следственной работы, а также жизненным опытом, чтобы справляться с поставленными задачами.

Об этом РИА "Новости" рассказал глава отдела криминалистики СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков.

"Молодых следователей в криминалистику я стараюсь не брать, потому что им необходимо получить опыт как следственной работы, так и просто жизненный опыт. Понять, что в следствии ты всерьез и надолго. Основное требование — это, опять же, компетентность.

Следователь достигает достаточного уровня, проработав минимум 2-3 года. Однако в работе криминалиста также важно креативное мышление и способность выработать нетрадиционные решения при раскрытии самых запутанных преступлений", — отметил Широбоков.