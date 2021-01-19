Дальнобойные САУ 2С35 "Коалиция-СВ" поступят в Южный военный округ

В Южный военный округ поступит опытная партия дальнобойных САУ 2С35 "Коалиция-СВ".

Как сообщает издание topwar. ru, в ближайшее время гаубицы получит одно из подразделений округа. В настоящее время заканчиваются испытания опытной партии самоходных артиллерийских установок данного типа.

САУ "Коалиция-СВ" обладает дальностью стрельбы в 70 километров при использовании стандартного снаряда и калибром 152 милиметра. Отмечается, что государственные испытания гаубицы планируется завершить в 2022 году. Сроки серийных поставок в войска станут известны позже.

Поставка САУ 2С35 "Коалиция-СВ" в Южный военный округ может стать ответом возросшей активности НАТО у южных рубежей России.