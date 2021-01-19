Плавучие аэродромы могут появится в России

Российские конструкторы изучают возможности для создания плавучих аэродромов. Предполагается, что такие платформы будут использованы в Арктике.

Как сообщает издание topwar. ru, данный вопрос прорабатывается в Невском проектно-конструкторском бюро. В настоящее время ведётся предпроектная проработка конструктивного облика плавучих аэродромов.

В бюро сообщили, что такие платформы могут быть использованы в Арктике не только военной, но и транспортной, а также спасательной авиацией. Кроме того, они будут базой для разработки арктических газовых месторождений.

По планам такие аэродромы смогут предоставлять воздушным суднам взлётно-посадочные полосы в любых метеоусловиях.