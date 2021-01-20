Иранская армия проводит учения в районе устья Персидского залива

Иранская армия начала масштабные военные учения с участием подразделений коммандос и десантников.

Эти учения стали последними в серии военных игр, проведенных страной в последние недели на фоне растущей напряженности в Персидском заливе.

Учения, получившие название "Эктедар-99" ("сила-99"), стартовали на юге Ирана недалеко от устья Персидского залива рано утром во вторник. Военная игра была организована сухопутными войсками страны при поддержке ВВС и авиационных частей.

"Сегодня сухопутные войска достигли значительных оперативных возможностей в области беспилотных летательных аппаратов и ракет, - заявил заместитель командующего иранской армией бригадный генерал Мохаммад Хосейн Дадрас, которого цитируют местные СМИ. - Мощь и возможности сухопутных войск армии в реагировании на угрозы будут продемонстрированы во время учений Eqtedar 99."

На кадрах учений, опубликованных иранскими государственными СМИ, видно, как десантники высаживаются с вертолетов в пустыне, а крупное десантное подразделение сбрасывается с транспортных самолетов, причем механизированные подразделения оказывают поддержку воздушно-десантной пехоте.

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В последние недели Тегеран провел ряд учений, в которых участвовали различные подразделения Вооруженных сил страны. На прошлой неделе элитный корпус Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) провел двухдневную военную игру, посвященную использованию баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. Ракеты были запущены по наземным целям, а также уничтожили макеты боевых кораблей, расположенных примерно в 1800 км от места старта.

"Недавние военные игры показывают врагам волю иранского народа защищать свою независимость и территориальную целостность, - заявил командующий КСИР генерал Хосейн Салами государственному телевидению после учений. - Наши пальцы на спусковом крючке от имени нации."

В последнее время международная напряженность особенно высока в неспокойных водах Персидского залива. Эскалация последовала за захватом южнокорейского танкера КСИР из-за предполагаемого "нефтяного загрязнения", которое он предположительно произвел. Этот инцидент побудил США развернуть подводную лодку в Персидском заливе, а также отменить свое решение о выводе авианосной группы USS Nimitz с Ближнего Востока.