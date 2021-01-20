Американского солдата обвиняют в оказании помощи террористам

Солдата армии США арестовали за попытку помочь боевикам в нападении на американских военных.

Как сообщает ТАСС, рядовой Коул Бриджес начал службу в ВС США в 2019 году и в это же время стал интересоваться идеологией боевиков-исламистов и выражал им поддержку в соцсетях.

В октябре прошлого года с ним на связь вышел сотрудник ФБР, который выдавал себя за сторонника ИГ (запрещённая в России террористическая организация). В процессе общения Бриджес выразил желание помочь террористам в подготовке атак на американские войска на Ближнем Востоке, а также на объекты в Нью-Йорке.

В итоге рядовому предъявили обвинения по двум пунктам, ему грозит до 20 лет заключения.