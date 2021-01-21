Российские сапёры приступили к обучению военнослужащих армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг.
Как сообщает tvzvezda. ru, обучение лаосских военных проводят специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил России. В течение двух месяцев обучение пройдут 30 лаосских военнослужащих.
За время обучения военные армии Лаоса освоят правила обезвреживания и уничтожения взрывоопасных устройств, научатся применять российские средства поиска и обнаружения, а также средства защиты и сапёрное снаряжение. Кроме того, военнослужащие изучат с современными стандартами гуманитарного разминирования.
Отмечается, что помимо проведения занятий, российские сапёры занимаются на территории Лаоса гуманитарным разминированием. На данный момент сапёры из России обнаружили и обезвредили уже более 310 взрывоопасных предметов.
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