Российские сапёры обучают военнослужащих армии Лаоса

Российские сапёры приступили к обучению военнослужащих армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг.

Как сообщает tvzvezda. ru, обучение лаосских военных проводят специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил России. В течение двух месяцев обучение пройдут 30 лаосских военнослужащих.

За время обучения военные армии Лаоса освоят правила обезвреживания и уничтожения взрывоопасных устройств, научатся применять российские средства поиска и обнаружения, а также средства защиты и сапёрное снаряжение. Кроме того, военнослужащие изучат с современными стандартами гуманитарного разминирования.

Отмечается, что помимо проведения занятий, российские сапёры занимаются на территории Лаоса гуманитарным разминированием. На данный момент сапёры из России обнаружили и обезвредили уже более 310 взрывоопасных предметов.