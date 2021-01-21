Российская военная техника была задействована на учениях в Алжире

Во время учений в Алжире были задействованы новейшие и уже зарекомендовавшие себя образцы российской военной техники.

Как сообщает издание mk. tula.ru, многие образцы российской боевой техники уже успешно используются сухопутными войсками Алжира.

Так, в ходе манёвров имитирующие вертолёты цели были поражены из самоходной зенитной установки ЗСУ-23-4 "Шилка", разработанной тульским предприятием. Для поражения позиций условного противника применялись реактивные системы залпового огня "Град" и ракетные комплексы "Корнет-Э".

На учениях активно использовались и российские боевые машины, в частности БМП-2М и ракетно-пушечный танк Т-90С.