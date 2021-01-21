Лазеры и электромагнитные пушки поступят на вооружение армии США

Вооружённые силы США получат в свой арсенал лазеры и электромагнитные пушки. Инженеры активно ведут разработки в этой области.

Как сообщает издание runews24. ru, в настоящее время американские специалисты заняты созданием рельсотрона. Данный тип оружия будет использовать силу Лоренца, при помощи которой снаряд с большой силой выстрелится, скользя по металлическим направляющим. Вооружением данного типа планируется оснастить эсминцы.

Кроме того, продолжается разработка электромагнитных орудий PHASER и THOR, при помощи которых американцы будут бороться с дронами противника.

Американское предприятие Kratos Defense & Security Solutions работает над созданием лазерного оружия, которое военные планируют использовать как корабельное средство ПВО.

Известно, что США уже проводят испытания лазерного оружия. Так, в 2017 году американцы провели испытания боевого лазера мощностью 60 кВт, а в мае прошлого года успешно испытали лазер мощностью 150 кВт.