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Участковый в Ялте лишил квартиры ветерана войны

Силовые структуры » МВД

Участковый из Ялты арестован за аферу с квартирой ветерана ВОв, в результате которой потерпевшая едва не осталась на улице.

Следствие доказало, что участковый познакомился с 89-летней женщиной и втёрся к ней в доверие. Стал под предлогом оказания помощи часто бывать у ветерана дома. Получил доступ к ее документам.

В компании подельников организовал преступную схему по переоформлению квартиры:

  • предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины и документы, необходимые для регистрации перевода на себя прав на недвижимость стоимостью 7 млн рублей.
Автор: Ольга Лебедева
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