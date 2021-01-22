Участковый в Ялте лишил квартиры ветерана войны

Участковый из Ялты арестован за аферу с квартирой ветерана ВОв, в результате которой потерпевшая едва не осталась на улице.

Следствие доказало, что участковый познакомился с 89-летней женщиной и втёрся к ней в доверие. Стал под предлогом оказания помощи часто бывать у ветерана дома. Получил доступ к ее документам.

В компании подельников организовал преступную схему по переоформлению квартиры: